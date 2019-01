Kreuzung wird nächste Woche freigegeben

Endspurt: Die Kreuzung in Bunnen ist fast fertig. Am Mittwoch fehlte unter anderem noch die Fahrbahnmarkierung. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Der Umbau der Kreuzung Löninger Straße/Lastruper Straße in Bunnen ist fast abgeschlossen. Ende nächster Woche soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden, teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen auf Nachfrage mit. Möglicherweise werde die Öffnung sich noch bis Anfang übernächster Woche verzögern, das hänge von der Witterung ab, erklärte Behördenchef Klaus Haberland. Mehr dazu

