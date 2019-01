Dankeschön für Einkauf in Löningen

Glückliche Gewinner: Die Gutscheine im Wert von über 3500 Euro aus der Weihnachtsverlosung der Löninger Kaufleute haben am Wochenende der Vorsitzende Ansgar Sibbel (rechts) und Vorstandsmitglied Maria Abeln (links) überreicht. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Zufrieden mit den Weihnachtsaktionen der Löninger Kaufleute zeigt sich der Vorsitzende des Gewerbevereins der Stadtgemeinde, Ansgar Sibbel, während der Übergabe der Preise der Weihnachtsverlosung an die Gewinner. In der Ziehung im „Finale 2018“, der großen Show zum Jahresende, hatte der Vorsitzende selbst das Los von Brigitte Abeln als Hauptgewinn gezogen. Die Löningerin erhält einen Einkaufsgutschein über 1000 Euro, mit dem sie in einem Rutsch oder gestückelt in einem oder auch mehreren Geschäften und Unternehmen der mehr als 150 Mitglieder des Gewerbevereins einkaufen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.