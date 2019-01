St-Anna-Klinik optimiert Notaufnahme

Notaufnahme wird neu geordnet: Nicht mehr wie bisher im „normalen“ Eingangsbereich, sondern auf der Rückseite neben der Intensivstation (Foto) baut die Löninger St.-Anna Klinik in den nächsten Monaten eine neue Liegendanfahrt für fast zwei Millionen Euro. Foto: Willi Siemer

Löningen (ws/mt). Erfreuliche Nachrichten für die Löninger St. Anna Klinik: Das Land Niedersachsen hat für die dringend nötige Neustrukturierung der Notaufnahme mit der Liegendanfahrt die beantragte Fördersumme von 500000 Euro bewilligt.



Insgesamt betragen die voraussichtlichen Baukosten rund 1,9 Millionen Euro. Das für die wohnortnahe Versorgung der Menschen im Cloppenburger Südkreis, dem angrenzenden Emsland und Artland und der Stadtgemeinde selbst wichtige Projekt zum Ausbau des Standortes wird vom Landkreis Cloppenburg und der Stadt Löningen ebenfalls unterstützt.