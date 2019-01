Diebe kannten sich scheinbar aus

Nach drittem Diebstahl von Werkzeug setzt Victor Thole Belohnung von 2000 Euro aus

Von Willi Siemer



Benstrup. Über den dritten Komplettverlust seines Werkzeugs in nicht einmal zehn Jahren ärgert sich der Benstruper Landwirt Victor Thole. Die Tat und die Umstände ärgern den Unternehmer derart, dass er sich entschlossen hat, eine Belohnung von 2000 Euro auszusetzen, die die Polizei zur Identität der Einbrecher führt. Die Diebe hatten sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu den beiden Lagerräumen verschafft, in dem die Ausrüstung aufbewahrt wurde.