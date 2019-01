Krippengruppen für Benstrup und Evenkamp

Stadt investiert im kommenden Jahr weitere 1,6 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuung auf den Dörfern

Wird im kommenden Jahr ausgebaut: Der St.-Johannes Kindergarten in Evenkamp erhält 2019 eine eigene Krippengruppe. Dafür gibt die Stadt der Kirchengemeinde St. Vitus als Träger der Einrichtung einen Zuschuss von 833000 Euro. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Zu den zentralen Infrastruktur-Bereichen, die die Stadt Löningen mit Rekordinvestitionen von 14,3 Millionen Euro im kommenden Jahr weiter ausbauen will, gehört der Kindergarten- und Krippenbereich. Diese Investitionen seien dringend notwendig, da die fehlenden Betreuungsplätze in Löningen wie auch in allen anderen Kommunen der Region schnellstmöglich geschaffen werden mussten, betonte Bürgermeister Marcus Willen in seiner Haushaltsrede zum Etat 2019 (MT berichtete).