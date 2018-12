Wochenmarkt verliert eine wichtige Säule

Bocklage schließt Obst- und Gemüsestand

Blumen zum Abschied: Der Vorsitzende des Gewerbevereins Löningen, Ansgar Sibbel, und Marktleiter Jörn Willen bedanken sich bei Martina und Franz Bocklage (von rechts). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Der Wochenmarkt in Löningen hat einen seiner wichtigsten Beschicker verloren. Gestern öffneten Franz und Martina Bocklage ihren Obst- und Gemüsestand zum letzten Mal. Sie geben ihren Betrieb aus persönlichen Gründen auf. Seit gut 40 Jahren hatten die Bocklages ihre Produkte auf dem Wochenmarkt angeboten. Der Betrieb war von Franz Eltern Clemens und Hedwig aufgebaut worden, zuerst im Neben-, seit 1994 dann im Vollerwerb.