Klangintensität mit 350 Musikern

Auf dem Weg zum Deutschen Musikfest: Das 90-köpfige Schulorchester begeisterte die mehr als 1000 Besucher in der Vitus-Kirche mit dem auf Grund seiner Klangfülle und Variabilität beeindruckenden Stück „The Witch and the Saint“. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Einen beeindruckenden Einblick in die musikalische Ausbildung und den erreichten Qualitätsstandard boten mehr als 350 Streicher, Bläser und Sänger der Musikklassen-Modelle, die neu formierte Big Band und das Schulorchester mit 90 Aktiven auf dem Weihnachtskonzert des Copernicus-Gymnasiums. Ebenso beeindruckend wie die Leistungen der Mädchen und Jungen war die Kulisse: Mehr als 1000 Besucher füllten die Vitus-Kirche als einzig möglichen Veranstaltungsort bis zum letzten Platz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 22. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.