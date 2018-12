Dritte Gruppe kann im Januar starten

Fassen gemeinsam an: Die Leiterinnen der Löninger Kindergärten brachten Mobiliar und Spielzeug für die dritte Gruppe. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. „Geschafft“: Sandra Hoppe ist stolz und erleichtert zugleich. Erleichtert, weil die Leiterin des Elisabeth-Kindergartens den Eltern am Mittwoch eine fertige dritte Gruppe vorstellen kann. Und stolz darüber, dass sie es gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus den anderen Löninger Kindergärten bewerkstelligt hat.



Denn dass der Eröffnungstermin am 15. Januar gehalten werden kann, war zunächst mehr als unsicher. Der Grund: Die Lieferung der Einrichtung verzögerte sich. Nur die Küche ist bereits eingebaut. Erst im Februar werden das neue Mobiliar und die anderen bestellten Materialien an der Bunner Straße ankommen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.