Weihnachtsmuffel haben keine Chance

Klein und Groß: Der Gesangverein und die „Chor-Kids“ gestalteten das Adventskonzert in Benstrup. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Benstrup. Sollte es heute in einer Woche regnen, dürften sich die Benstruper auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst mit Wehmut an ihr rundum gelungenes Adventskonzert erinnern. Durch den frischen Schnee war fast der ganze Ort am Sonntagabend zur mystisch illuminierten Bonifatius-Kirche gestapft. Drinnen erwarteten die Besucher noch mehr bunte Lichter sowie zwei Chöre in Bestform.



„December again“ lautete das Thema des Konzerts. Mit dabei waren der Gesangverein St. Bonifatius und die „Chorkids“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.