Die Kleinsten in rosa Tutus waren die Stars

„Wintertanz“: Mit einem beeindruckenden Schlussbild verabschiedeten sich die 150 Mädchen der Hip-Hop- und Videoclip-Dance-Abteilung von den begeistert klatschenden Zuschauern im voll besetzten Forum Hasetal. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Sehenswert, anspruchsvoll und unterhaltend: Alle drei Prädikate haben sich die fast 150 Mädchen der neun Gruppen der Hip-Hop- und Videoclip-Dance-Abteilung des VfL Löningen und ihre Trainerinnen mit ihren Darbietungen auf der Adventsfeier verdient. Mit dem „Wintertanz“ verabschiedeten sich alle vom begeisterten Publikum im Forum Hasetal. Der große Saal platzte aus allen Nähten: Mütter, Väter, Geschwister, Verwandte, Freunde und natürlich auch Interesse verfolgten die Darbietungen auf der Bühne und spendeten begeistert Applaus für die mit ebenso viel Können wie Freude und Engagement präsentierten Choreographien. Viele Kinder fanden nur auf den Schößen der Mütter oder Väter einen Sitzplatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.