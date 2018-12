Zwei Verletzte auf der B213

Foto: Meyer

Steinrieden (gy). Leicht verletzt worden sind zwei Menschen am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der B213. In Höhe Steinrieden hatte ein Emsländer zum Überholen angesetzt und dabei einen vor ihm fahrenden Golf touchiert, dessen Fahrerin ebenfalls ausgeschert war. Der Wagen des Mannes aus Spanharrenstätte geriet in den Seitengraben, überschlug sich und blieb dann liegen. Der Fahrer wurde verletzt, war aber ansprechbar. Auch die Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Verkehr auf der Bundesstraße staute sich infolge des Unfalls