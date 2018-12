David Grothe übernimmt „Franziskaner“

Verkauf besiegelt: David Grothe und seine Frau Katharina haben jetzt das Gebäude des Hotel und Restaurants „Franziskaner am Markt“ in der Löninger Innenstadt erworben. Verkäufer war der Kaufmann Rainer Beckmann. Foto: siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Der Gastronom David Grothe hat das Gebäude an der Poststraße 10 vom bisherigen Eigentümer, dem Löninger Kaufmann Rainer Beckmann, erworben. Beide seien sich schon längere Zeit einig gewesen, offiziell verkünden könne man einen solchen Schritt aber erst, wenn, wie jetzt geschehen, beide beim Notar gewesen seien, so Beckmann im MT-Gespräch. Beckmann hatte sich im Mai entschlossen, das Gebäude zu verkaufen. Welche Pläne Grothe nun hat, das lesen Sie in der Ausgabe am 13. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.