75-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Foto: Siemer

Löningen (ws). Mit schwersten Verletzungen ist am Dienstagmorgen eine 75-jährige Frau aus Emstek nach einem Zusammenstoß mit einem Laster in Löningen auf dem Linderner Damm mit einem Rettungshubschrauber in ein Oldenburger Krankenhaus geflogen worden.



Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau mit ihrem Opel Meriva von der B 213 kommend auf die Straße nach Lindern abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen stadtauswärts fahrenden Laster. Der 7,5-Tonner erfasste den Opel zwischen den beiden Rädern auf der Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau eingeklemmt und musste von der Löninger Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Foto: Willi Siemer