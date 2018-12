„Wir gingen auf sie zu - und sie auf uns“

Bunner erinnern sich gern an die Ankunft der Flüchtlinge

Bunner unter sich: Ihre Neubürger möchten die Flüchtlingshelfer nicht mehr missen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Wer zuerst angefangen hatte, weiß Albert Böckmann heute nicht mehr. Einen Initiator habe es auch gar nicht geben müssen, sagt der Bunner. „Wir sahen, dass die Menschen Hilfe brauchten und haben geholfen", fasst er die Reaktion der Dörfler auf die Ankunft der ersten Flüchtlinge zusammen. Zwei Familien waren im Dezember 2015 in den Ort gebracht worden. Die Stadt Löningen hatte für sie Wohnungen angemietet. Schon kurz nach der Ankunft klingelte es an ihrer Tür.