Meyer und Drees machen sich keinerlei Druck

Leichtathletik: Löninger Duo startet Sonntag bei Cross-EM

Tickets für Tilburg: Die VfL-Läuferinnen Annasophia Drees (links) und Lea Meyer starten am Sonntag bei der Cross-Europameisterschaft in den Niederlanden.Foto: Beyer

Von Ludger Langosch



Löningen/Tilburg. Am Freitag macht sich ein Duo des VfL Löningen auf in die Niederlande. Annasophie Drees und Lea Meyer haben etwas Wichtiges im Nachbarland zu erledigen. Die beiden Läuferinnen starten am Sonntag bei der Cross-Europameisterschaft in Tilburg. Annasophie ist bei der U20 dabei, die eine 4300 Meter lange Strecke zu absolvieren hat, Lea Meyer läuft in der Altersklasse U23 und hat 6300 Meter zu bewältigen.