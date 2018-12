„Ein Fahrstuhl ist noch keine Inklusion“

Inklusion im Unterricht: Noch sind die Schulen auf dem Weg, sagt Diana Hömmen. Foto: dpa

Von Georg Meyer



Löningen. Sie sind weltweit die größte Minderheit: Menschen mit Behinderungen. Die Vereinten Nationen haben ihnen den 3. Dezember gewidmet. Ein guter Anlass, um auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention hinzuweisen, findet Diana Hömmen. Die Benstruperin ist eine der ersten Inklusionsbotschafterinnen in Deutschland.



Um die von der Uno geforderten Inklusionsziele zu erreichen, trat 2017 das Bundesteilhabegesetz in Kraft. Gelöst hat es die Probleme aber nicht, sagt Diana Hömmen. Die gelernte Krankenschwester arbeitet als pädagogische Mitarbeiterin in Löninger Schulen und weiß, wo der Schuh drückt. „Ein neuer Fahrstuhl oder eine behindertengerechte Toilette machen noch keine inklusive Schule", sagt sie.