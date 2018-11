Drei-Gänge-Menu und „Borkhorn-Blue“ serviert

Volles Haus: 180 Gäste des MT-Benefiz-Essens genossen im Saal des Centralhofs das drei-Gänge-Menu der drei Köche, das von den jungen Frauen und Männern des Jugendtreffs in ihren weihnachtlichen Phantasiekostümen serviert wurde. Fotos. Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Kartoffelcreme-Suppe mit Gemüsewürfeln, knusprige Entenkeule mit Rotkohl und frischen Kartoffelknödeln, weihnachtliches Schicht-Dessert, einen Blauburgunder „Borkhorn- Blue", „Huckelrieder Cuvee" und den „Löninger Ratsherren-Trunk" servierte die MT am Donnerstagabend ihren Gästen im Centralhof auf ihrem Benefizessen zugunsten des Hospizes „wanderlicht" .