Bauern sollen raus aus der Komfortzone

Handfester Auftritt: Elke Pelz-Thaller bindet die Zuhörer in ihren Vortrag ein. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Wie soll es der Landwirtschaft gelingen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen? „Indem die Bauern hinter ihrer Arbeit stehen und Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen“, sagt Elke Pelz-Thaller. In Bunnen sorgte die selbst ernannte „Mentalbäuerin“ aus Bayern für Aufbruchsstimmung. Zur „Gehirnwäsche“ eingeladen hatte die Vereinigte Hagelversicherung.



Mit dem Begriff hatte Pelz-Thaller durchaus kein Problem. „Wenn meine Wäsche schmutzig ist, wasche ich sie ja auch", sagte die Persönlichkeitstrainerin, die nach eigenen Angaben ein Leben „zwischen High-Heels und Gummistiefel" führt.