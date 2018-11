Urteil: Freispruch für Unfallbeteiligten

Symbolfoto: Bänsch

VOn Franz-Josef Höffmann



Löningen. Der Verkehrsunfall in Löningen, bei dem am 26. November vorigen Jahres eine 34-jährige Frau ums Leben gekommen war, bleibt unaufgeklärt. Das Cloppenburger Amtsgericht hat am Mittwoch einen Autofahrer aus Lohne (44), der laut ursprünglicher Anklage Schuld beziehungsweise Mitschuld an dem traurigen Geschehen tragen sollte, vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Löningen:

28.11.2018 | Glühweinduft rund um die Schutenmühle