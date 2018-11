Fünf Wölfe streunen rund um Löningen

Symbolfoto: Zucchi/dpa

Von Georg Meyer



Löningen. In der Stadtgemeinde Löningen sind in den vergangenen Tagen mehrfach Wölfe gesichtet worden. Dabei handelt es sich offenbar um eine Gruppe von fünf Tieren, wie Augenzeugen übereinstimmend berichten. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage. Zunächst hatte ein Spaziergänger in Bunnen die Wölfe bemerkt und die Polizei informiert. Am Dienstag dann entdeckte ein Hundebesitzer die Gruppe am Linderner Damm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.