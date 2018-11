Glühweinduft rund um die Schutenmühle

Das Weihnachtsdorf ist aufgebaut: Zahlreiche Aussteller bieten am Sonntag ihre Waren in idyllischer Atmosphäre an. Foto: Landwehr

Löningen/Huckelrieden (la). Für alle, die einen individuellen, idyllischen Weihnachtsmarkt lieben, bietet sich am kommenden Sonntag die Schutenmühle in Huckelrieden als Ziel an. Von 11 Uhr bis 18 Uhr organisiert dort der Heimatverein Löningen einen kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt auf dem Gelände des Heimathauses und der Mühle. Neben einem abwechslungsreichen Programm halten die Aussteller viele kreative und individuelle Produkte bereit zum Kaufen oder Genießen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.