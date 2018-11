Kiste spendet trauernden Kindern Trost

Große Auswahl: Pastoralreferentin Hildegard Bolte (links) und Pastroralassistentin Franziska Wolking (rechts) stellten den Leiterinnen der Löninger Kindergärten den Inhalt der Trostkisten vor (von links: Sigrid Horstmann, Sylvia Schute, Elisabeth Albers, Maria Övermeyer, Annegret Többen, Sandra Hoppe und Gisela Schnieders). Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Kinder und Tod? Das passt eigentlich so gar nicht zusammen. Trotzdem bleibt auch den Jüngsten das traurige Thema manchmal nicht erspart. Die Erzieherinnen in den Löninger Kindergärten haben schon vieles erlebt. Sie wissen, wenn Kinder trauern, brauchen sie vor allem eines: Trost. Aber wie?



Die katholische Pfarrgemeinde St. Vitus sprang nun ein und schaffte für jeden der sieben Kindergärten im Stadtgebiet eine sogenannte „Trostkiste" an. Von Teelicht bis zum Teddybären versammelt sie zahlreiche Hilfsmittel für die Trauerarbeit mit Kindern. Denn die Herausforderung ist groß, weiß Pastoralreferentin Hildegard Bolte. „Wir können den Tod nicht von ihnen fernhalten, aber wir können sie begleiten."