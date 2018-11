Bürgerliche Fassade und „Jodelschnepfe“

Die spießbürgerliche Maske fällt schnell: Zu den bekanntesten Sketchen von Loriot gehört „Der Kosakenzipfel“, in dem sich die Pröhls und die Hoppenstedts über ein nicht brüderlich geteiltes Dessert derart in die Haare kriegen, dass die Campingplatzfreundschaft jäh mit gegenseitigen Beschimpfungen wie „Jodelschnepfe“ und „Winselstute“ endet. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Ein Wiedersehen mit den Blümels, dem Jodeldiplom, dem verliebten Direktor Melzer, der mit der englischen „th"-Orgie kämpfenden Fernsehansagerin, dem „Kosakenzipfel" und den Hoppenstedts feierten im Löninger Forum Hasetal die Besucher die Besucher der Veranstaltung „Ein Abend mit Loriot". Das der Humor des 2011 gestorbenen Schauspielers, Komikers und Regisseurs Vicco von Bülow zeitlos und fest im Bewusstsein verankert ist, beweist das große Interesse an der Veranstaltung.