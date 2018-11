Vom Polizeihund in den Arm gebissen

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Löningen. Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen einer Trunkenheitsfahrt hat das Cloppenburger Amtsgericht einen 28 Jahre alten Mann aus Löningen zu acht Monaten Haft auf Bewährung und einer Führerscheinsperre von zwei Jahren verurteilt. Der Angeklagte, der am Tattag mit seinem Auto unterwegs gewesen war, war auf dem Parkplatz eines Löninger Verbrauchermarktes von der Polizei kontrolliert worden – oder besser gesagt, er sollte kontrolliert werden. Denn das war gar nicht so einfach. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.