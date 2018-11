„Unabhängige für Löningen“ treten aus der CDU aus.

Jörg Bremersmann, UfL-Fraktionssprecher © Rensen

Löningen (mel). Die sieben Mitglieder der Gruppe „Unabhängige für Löningen“ (UfL) treten aus der CDU aus. Das gab der Fraktionsvorsitzende der UfL im Löninger Stadtrat, Jörg Bremersmann, bekannt. Zudem schaltet die UFL die Kommunalaufsicht ein, um „die Rechtmäßigkeit des Umgangs der Verwaltung mit unseren Anträgen prüfen zu lassen und deren zeitnahe Beratung sicherzustellen“. Als Grund für den CDU-Austritt führt Bremersmann an, das von der CDU-Stadtratsfraktion „eine Zusammenarbeit in jedweder Form nicht gewünscht wird“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.