Klärschlamm-Trocknung mit Fernwärme

Kosten der Entsorgung haben sich verdreifacht

Wird in den kommenden Jahren weiter modernisiert: Die für 76000 Einwohnergleichwerte ausgelegte Löninger Kläranlage erhält 2020 oder 2021 eine Trocknungsanlage, die das Volumen des zu entsorgenden Klärschlamms um rund 90 Prozent reduziert. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Nur noch eines der bisher geplanten zwei wegweisenden Projekte zur weiteren Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Kläranlage wird die Stadt nach dem derzeitigen Verhandlungsstand in den kommenden Jahren verwirklichen. Die schon sehr weit fortgeschrittenen Planungen für den Bau eines Faulbehälters mit Blockheizkraftwerk und einer Vorklärung mit rund 4,55 Millionen Euro Kosten sind vorerst auf Eis gelegt worden (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

