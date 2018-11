Besucher sind von Federvieh fasziniert

Lokalschau in Elbergen zog Interessierte an

Geflügel im Schützenhaus: Der Aufbau der Ausstellung macht jedes Mal viel Artbeit. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Ellbergen. Wer „Antwerpener Bartzwerge" für kleinwüchsige belgische Diamantenschleifer hält, hätte am Wochenende die Lokalschau des Rassegeflügel-Zuchtvereins Löningen besuchen sollen. Im Elberger Schützenhaus präsentierten die Züchter ihre besten Tiere, darunter auch die possierlichen Zwerg- hühner aus dem Nachbarland. Zehn verschiedene Hühner- und acht Taubenarten, Enten und diverses Kleingeflügel gackerten, schnatterten und gurrten zwei Tage lang um die Wette.