Vollblutmusiker reicht Tambourstab weiter

Besonderer Moment: Nach 35 Jahren als Dirigent und Tambourmajor gab Wilhelm Braak den Tambourstab an seine Nachfolgerin Christine Dopp weiter. Mit „Standing Ovations“ würdigten die Besucher des Jubiläumskonzerts die Leistungen des Wachtumers. Fotos: Kessens

Löningen (kes). Mit langanhaltendem und stehendem Applaus wurde die Stabübergabe von Willi Braak an seine Nachfolgerin Christine Dopp vollzogen. Braak war 52 Jahre aktiv im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Löningen, davon 35 Jahre als Dirigent und Tambourmajor.



