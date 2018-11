„Miteinander“ begrüßt neuen Seelsorger

Willkommen: Gemeinsam feierten Pater Nijil (von links), Pater Baikim, Pater Prasad, Pfarrer Andreas Bleise und Pater Arun den feierlichen Gottesdienst in der Holter Pfarrkirche. Foto: Martin Reinholz

Von Martin Reinholz



Wachtum/Lähden. Die Pfarreiengemeinschaft Miteinander, zu der die Pfarrgemeinden Wachtum, Ahmsen, Holte-Lastrup, Lähden, Lahn und Vinnen gehören, hat jetzt ihren neuen Seelsorger Pater Prasad Papabathuni empfangen. Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der St.-Clemens-Kirche in Holte wurde der 47-jährige Franziskanerpater aus Indien in sein Amt eingeführt und von Vertretern der kirchlichen Verbände und Vereine begrüßt.