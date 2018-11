Thema der Ausstellung aktueller denn je

„Krieg und Menschenrechte!“: Die neue Ausstellung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) ist in Löningen zum kommenden Volkstrauertag eröffnet worden. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Über das heute erschreckenderweise noch aktuellere Thema „Krieg und Menschenrechte“ als vor 100 Jahren informiert die neue Ausstellung zum Thema „Menschenrechte im Krieg“. Die Schau, die in den kommenden Wochen zu den Öffnungszeiten im Foyer des Rathauses zu sehen ist, eröffneten am Montag Bürgermeister Marcus Willen und Evelyn Kremer-Taudien, die Weser-Ems Geschäftsführerin des „Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge“ (VDK).



Anlass der Schau, die mit der zehnten Veranstaltung ein kleines Jubiläum feiern könne, sei der bevorstehende Volkstrauertag am kommenden Sonntag, erklärte Löningens Bürgermeister Marcus Willen. Er lud alle Löninger zur Teilnahme an der ökumenischen Gedenkfeier ein, die um 11.30 Uhr vor dem „Kriegerdenkmal" an der Ecke Lindenallee /Poststraße beginnt. Sie wird von Schülern der Löninger Realschule gestaltet.