Zuschauer erklatschen sich Zugaben

Tolle Show geboten: Mit ihren atemberaubenden schnellen Stepptanz begeisterten die Frauen und Männer der Gruppe „Dance Masters“. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Das nicht nur die Lokalmatadore wie die Tanzgruppen des DJK-SV Bunnen, die VfL-Tanzabteilung oder die Bürgerkapelle mit ihren Auftritten im Forum Hasetal für eine „volles Haus“ sorgen können, stellte am Wochenende die irische Show „Dance Masters - Best of Irish Dance“ eindrucksvoll unter Beweis.

Atemberaubenden irischen Stepptanz, verpackt in eine Rahmengeschichte, erlebten die Besucher am Wochenende. Die „Dance Masters" machten dabei ihrem Namen alle Ehre.