„Das halbe Emsland fährt hier durch“

Anwohner am Hageler Kirchweg sind verärgert über „Schleichwegfahrer“

Abkürzung trotz Verbots: Ein Lkw ist auf den Hageler Kirchweg eingebogen. Die Strecke wird zurzeit als Schleichweg genutzt, um nach Löningen oder Essen zu gelangen - sehr zum Ärger der Anwohner. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Bunnen. Dreimal am Tag wird es eng auf dem Hageler Kirchweg. Dann zwängen sich Autos und Lastwagen in langen Reihen und zu beiden Seiten durch die schmale Straße, die Neuenbunnen mit der Landesstraße 838 verbindet. 25 Fahrzeuge pro Minute haben Anwohner schon gezählt. Ihnen reicht es jetzt. „Wir wollen nicht mehr, dass unser Weg als Abkürzung genutzt wird", sagt Jessica Hülskamp. Hauptgrund für den regen Betrieb ist seit einer Woche die Sperrung der Kreuzung Löninger Straße/Lastruper Straße.