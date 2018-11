„Wir werden wachsam sein müssen“

Bernd Rosemeyer fürchtet Diktatur

Leben in guter Gemeinschaft: In den Nazareno-Dörfern werden die Kinder und Jugendlichen versorgt und erhalten eine Schul- und Berufsausbildung. Auch Werner Rosemeyer kommt regelmäßig zu Besuch. Fotos: Bernd Rosemeyer

Von Gerog Meyer



Brasilien/Löningen. Bernd Rosemeyer fürchtet eine Diktatur: Der gebürtige Löninger kümmert sich um Straßenkinder in Brasilien. Die Wahl des ultrarechten Jair Bolsonaros zum neuen Präsidenten macht ihm große Sorgen.



Wie glauben Sie, wird Brasiliens künftiger Präsidenten Bolsonaro das Land verändern?



Ich bin mir sicher: Es wird nichts mehr so sein wie vorher. Gerade in diesem Moment entsteht ein neues anderes Brasilien. Am Wahlergebnis gibt es nichts zu rütteln. Bolsonaro wird ab dem ersten Januar in Brasilien regieren. Ich wünsche mir, dass meine albtraumhaften Vorstellungen von der Rückkehr einer Militärdiktatur sich nicht verwirklichen werden.