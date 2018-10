Mehrheit vertagt Etat-Beratung

Archivfoto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Die Beratungen der Projekte aus dem Verantwortungsbereich des Planungs- und Umweltausschusses im Löninger Haushaltsentwurf für 2019 wurden mit der Mehrheit der Opposition in der Sitzung am Montagabend abgesetzt. Es habe nicht genügend Zeit gegeben, sich ausreichend mit den Themen auseinanderzusetzen, hatte Burkhard Sibbel von der größten Oppositionsfraktion Unabhängige für Löningen (UFL) den Antrag begründet. Das stieß auf scharfe Kritik der CDU-Fraktion. In den zuvor beratenen Punkten billigten die Ausschuss-Mitglieder bis auf eine Ausnahme (eine Gegenstimme) die weiteren Schritte in den Genehmigungsverfahren für mehrere Bebauungspläne.