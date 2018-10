Phantasievolle Choreografien und Kostüme

Liebe zum Detail: Für ihr Thema „Nintendo“ waren die „Dancing Diamonds“ in „Super-Mario“ und Ganzkörper-Kostüme geschlüpft. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Bunnen/Löningen. Mit zwei mitreißenden Tanzshows begeisterten die Tänzerinnen und der eine Tänzer des DJK-SV Bunnen am Wochenende die Zuschauer im Forum Hasetal. Nicht nur die waren ob der phantasievollen Choreografien, der tollen Kostümen und der rundherum gelungenen Show der insgesamt 13 Gruppen hin und weg. Die Verantwortlichen hatten die Show unter den Titel „Kindheitserinnerungen“ gestellt, die von mehr als 150 Mädchen, jungen Frauen und den dem jugendlichen Alter gerade entwachsenen Frauen und Männern des Tanzgruppe geboten wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 30. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.