„Ludger“ zieht es immer wieder in die Heimat zurück

Leicht zu erkennen: Anhand der Farbkombinationen der Fußringe ist „Ludger“ eindeutig zu identifizieren. Foto: M. Kirchhoff

Löningen (tn). Auf Initiative des Löninger Kranichexperten und Naturfotografen Hermann Dirks wurde im Sommer 2007 in der Region am Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern ein junger Kranich beringt und mit einem Sender versehen, den Schülerinnen und Schüler der Löninger St.-Ludgeri-Realschule finanziert hatten. In Anlehnung an den Namen der Schule hatten seinerzeit die Schüler in einer Abstimmung den Jungvogel „Ludger“ benannt. Seitdem ist Ludger in Europa unterwegs. 218 Meldungen über ihn, die in der Onlinedatenbank iCORA erfasst wurden, lagen bis Oktober 2018 vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.