„Es ist, als ob man eine neue Sprache lernt“

Lässt sich Trainieren: Sandra Langhorst kennt alle Facetten des Lachens. Sie ist von der gesundheitlichen Wirkung überzeugt. In ihren Kursen geht es entsprechend fröhlich zu. Fotos: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Jeder lacht anders. Manche prusten einfach drauflos, andere gackern wie die Hühner, wieder andere schüttelt es am ganzen Körper. Ohne Grund lachen im Alltag allerdings die wenigsten. Petra Langhorst findet das schade. Beim Yoga-Lachen ist dies anders. Hier wird das Lachen zum Selbstzweck. „Es ist, als wenn man ein Ventil öffnet“, sagt die Böenerin.



Die agile Blondine leitet Lach-Yoga Kurse in Löningen und im Seniorenzentrum Las- trup. Demnächst wird sie auch einen in Cloppenburg anbieten. Die ungewöhnliche Entspannungsmethode hat sie vor fünf Jahren kennengelernt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.