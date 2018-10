137 Bauplätze in allen Ortsteilen in Planung

Baureif: Die Erschließungsarbeiten mit provisorischer Baustraße, Schmutz- und Regenwasserkanal und allen Versorgungsleitungen im Baugebiet „Benstrup, Auf der Heue“ sind abgeschlossen. Die 25 Plätze werden von der Vitus-Kirchengemeinde in Erbpacht vergeben. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Erfolgreich bemühen sich Verwaltung und Rat zurzeit, die große Nachfrage nach Bauplätzen nicht nur im Ort Löningen selbst, sondern auch in allen Ortsteilen zu befriedigen. Es gebe noch einen gewissen Nachholbedarf, alle Beteiligten seien aber mit Hochdruck dabei, die aktuellen Nachfragen zu erfüllen und auch ein kleines Polster für eine bessere mittelfristige Planung zu schaffen, erläutert Bürgermeister Marcus Willen im MT-Gespräch. Dafür wende die Stadt erhebliche Finanzmittel zum Vorfinanzieren des Kaufs der Grundstücke und für die notwendigen Erschließungsarbeiten auf.