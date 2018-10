Fahrradfahrer auf der B213 tödlich verletzt

Foto: Willi Siemer

Löningen (mab). Schwerer Unfall auf der B213 bei Löningen: Am Donnerstagmorgen ist ein Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.45 Uhr. Der Fahrradfahrer, ein 64-Jähriger aus Löningen, wollte die Bundesstraße in Höhe der Straße zur Madlage überqueren, offenbar ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Eine 39-Jährige, die mit ihrem Auto in Richtung Löningen unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß derart schwer verletzt, dass jede Hilfe zu spät kam. Die B213 musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.