Findige Bunner ersetzen Mais durch Mist

DLG-Experten verleihen Goldmedaille für neuartige Biomasseaufbereitung

Braucht Platz: Kernstück der Anlage sind die zylinderförmigen Behälter, in denen dem Mist das Ammonium entzogen wird. Heraus kommt ein dunkler Stoff (rechts), der in die Biogasanlage wandert. Foto: MTL Anlagentechnik

Von georg Meyer



Bunnen. Biogas-Bakterien sind empfindliche Geschöpfe. Ammonium mögen sie zum Beispiel gar nicht. Einmal zu viel davon geschluckt, machen die winzigen Helfer schnell schlapp. Mit verheerenden Folgen für den Betreiber. „Die Anlage kippt um", erklärt Michael Thiel. Er weiß aber, wie sich das verhindern lässt. Bisher durfte Geflügelmist wegen seines hohen Ammoniumgehalts nur gut dosiert in Biogasanlagen eingesetzt werden.