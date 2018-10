Veronika Lübken verteidigt Titel überlegen

Die Elite unter sich: Die zehn besten Kartoffelschäler trugen in einem zehnminütigen Wettbewerb den Titelkampf um die offizielle 21. deutsche Meisterschaft aus. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Löningen. Überlegen hat Veronika Lübken aus dem Löninger Ortsteil Helmighausen ihren Titel als deutsche Meisterin im Kartoffelschälen verteidigt. Auf den offiziellen 21. deutschen Meisterschaften, die sich die Löninger Kaufleute auch patentrechtlich gesichert haben, gewann sie überlegen vor Karin Rolfes, der neuen Vizemeisterin, letztjährigen Dritten und Titelträgerin von 2016.



Mit 5465 Gramm in den exakt zehn Minuten erreichte die 50-jährige Köchin, die mit ihrem Mann ein Speiselokal und eine Gaststätte betreibt, eines der besten Ergebnisse in der Geschichte des Löninger Wettbewerbs.