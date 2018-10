Unfallflucht endet in der Tankstelle

Symbolfoto: dpa

Löningen (mab). Seinen Führerschein ist ein 28-Jähriger aus Essen erst einmal los: Er hat am Sonntagmorgen einen Unfall in Löningen verursacht und wollte diesen offenbar verschleiern, weil er betrunken am Steuer gesessen hatte. Nur: Diese Taktik war zum Scheitern verurteilt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet der 28-Jährige auf der Bunner Straße beim Abbiegen von der Fahrbahn. Sein Auto stieß mit zwei Verkehrsschildern zusammen.



Der Wagen blieb am Straßenrand stehen. Der 28-Jährige ließ den Wagen stehen – montierte aber erst die Kennzeichenschilder ab, ehe er zu Fuß das Weite suchte. Mit den Schildern unterm Arm spazierte er los. Das machte einige Löninger stutzig. Sie informierten die Polizei. Die Beamten konnten den 28-Jährigen schließlich in einer Tankstelle antreffen. Schnell war klar: Der Essener war betrunken. Der Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,4 Promille. Dank der Kennzeichen konnte dann auch der Unfall schnell zugeordnet werden. Der Führerschein wurde eingezogen. Den 28-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

