Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Foto: nwm-tv

Lewinghausen (mab). Schwerer Verkehrsunfall auf der Herzlaker Straße in Lewinghausen: Dabei ist am Sonntagnachmittag ein 30-Jähriger aus Lastrup lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag erklärte, passierte der Unfall gegen 17 Uhr. Bei tief stehender Sonne erkannte der 30-Jährige, der mit seinem Motorrad unterwegs war, offenbar zu spät, dass das vor ihm fahrende Auto abbremsen musste. Am Steuer saß eine 19-Jährige aus Löningen, die nach links abbiegen wollte. Trotz Vollbremsung konnte der Motorradfahrer den Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde der Lastruper lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße wurde für die Rettungsarbeiten voll gesperrt.