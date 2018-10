„Bobfahrerlied“ bringt Stimmung früh zum Kochen

Laternenumzug und Oktoberfest zum Auftakt

Voller Einsatz: Schon relativ früh am Abend kochte die Stimmung im Festzelt über, als die Musiker des „Riedberg Quintetts“ die Besucher des Löninger Oktoberfestes“ zum Mitmachen, kollektiven Klatschen und Hin- und Herschwenken in der Bahn beim „Bobfahrerlied“ aufforderten. In erster Reihe eifrige Mitfahrer waren die Mitglieder des Löninger Schützenthrons mit König „Haschi“ Schrand an der Spitze. Foto: Siemer

Das auch für drei der fünf Musiker des „Riedberg Quintett“ ebenso schweißtreibende wie waghalsige „Bobfahrerlied“ brachte die Stimmung auf dem Löninger „Oktoberfest“ zum Auftakt de Löninger Kirmes am Samstagabend schon früh zum Kochen.



Hunderte an den Tischen und auch die hinten und an den Seiten Stehenden ließen sich begeistert zum dem Bobfahren im Eiskanal nachempfundenen Hin- und Herschwenken auf Kommando animieren.