Für jeden Kirmes-Tag eine Attraktion

Unterhalten die Gäste der Meisterschaft: Am Sonntag spielt die Löningen mit ihr jazzigen Spaßmusik beliebte „Jigger-Bigger Band“ ab 14 Uhr auf dem Kartoffelschäl-Wettbewerb. ©: Stadtmarketing

Von Willi Siemer



Löningen. In den aktuellen politischen Debatten genießen zumindest die politischen Akteure aus dem besonderen deutschen Bundesland im Süden zurzeit nicht den besten Ruf. Völlig unbeschadet ist dagegen die Wertung auch in unserer Region über die Feierqualitäten: „Feiern wie die Bayern" ist kein Schimpfwort, sondern ein Qualitätssiegel, das sich die Veranstalter auch hierzulande gerne, und wie im Löninger Fall, auch berechtigt geben.