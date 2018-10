Ladendetektiv geschlagen und getreten

Symbolfoto: dpa

Löningen (her). Leicht verletzt wurde ein Ladendetektiv am Mittwoch in Löningen. Wie die Polizei mitteilt, kam es um 16.35 Uhr an der Lindenallee an einem Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Als ihn der Ladendetektiv den Täter ansprach, ließ er das Diebesgut zurück und flüchtete.



Anschließend wollte der 35-jährige Detektiv die Ware zurück in den Markt bringen. Hierbei wurde er durch einen weiteren unbekannten Mann angesprochen, geschlagen und getreten. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel. 05432-9500 entgegen.