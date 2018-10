„Mistböcke“ wollen ihren Titel verteidigen

Großes Interesse an 21. Deutscher Kartoffel-Schälmeisterschaft am Sonntag: Schon 30 Mannschaften gemeldet

Hatten sich im vergangenen Jahr im Blick: Im Finale der Einzelstarter saßen die drei Erstplatzierten nebeneinander. Marina Nowakowski (v. li.) wurde Vizemeisterin, die frühere Titelträgerin Karin Rolfes sicherte sich den dritten Platz und Veronika Lübken den Sieg. Foto: H. Benken

Von Willi Siemer



Löningen. Das Trainingslager in der Küche mit Kartoffeln für die Familie in allen Variationen haben einige der Teilnehmer schon seit der vergangenen Woche bezogen. Am kommenden Sonntag wird es für die ehrgeizigen Schäler dann ernst, wenn sie auf der 21. Deutschen Kartoffel-Schälmeisterschaft in Löningen versuchen, ihre flinken Finger auch vor hunderten Zuschauern im Festzelt auf dem Löninger Oktobermarkt unter Beweis zu stellen.