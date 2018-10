Jugendliche knüpfen Freundschaftsband

Löningen (mt). Jedes Jahr erhält das Copernicus-Gymnasiums (CGL) Besuch aus Polen. 20 Schüler aus Trzebnica haben diesmal gemeinsam mit ihren Lehrerinnen den Weg an die Hase gefunden. Wie immer stand auch ein Empfang beim Bürgermeister auf dem Programm.



Bürgermeister Marcus Willen kam fast ohne Dolmetscher aus. Grund sind die hervorragenden Deutschkenntnisse der jungen polnischen Gäste. Sie lernen an ihrem Gymnasium die Sprache des Nachbarlandes.