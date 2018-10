Bunner Cent startet heute

Startklar: Die Dorfgemeinschaft Bunnen lädt an drei Tagen zum Bunner Cent ein. Foto: Dorfgemeinschaft

Bunnen (hh). Umfangreiche Vorbereitungen hat die Dorfgemeinschaft Bunnen zusammen mit den Vereinen und zahlreichen Gewerbetreibenden getroffen. Der traditionelle Bunner Cent, der ab heute drei Tage lang gefeiert wird, soll Besucher aus nah und fern anziehen.



Den Auftakt bilden heute ab 20 Uhr auf dem Stadtskeller die 3. Bunner Knobelmeisterschaften im „Schocken“ (ab 16 Jahre). Die ersten drei Platzierten erhalten Geldpreise und für den Sieger gibt es einen Wanderpokal. Anmeldungen können von 18.30 bis 19 Uhr auf dem Kirmesplatz oder bereits vorher in der Gaststätte Lübken abgegeben werden. Ab 20 Uhr steigt im Bayern Zelt eine Wies‘n-Party. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.