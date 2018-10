Gitarrenbauer hilft Kleinem Nazareno

Luis Möller bietet E-Bass zum Kauf an

Echte Handarbeit: Luis Möller (rechts) hat die Bass-Gitarre gebaut. Zusammen mit Werner Rosemeyer verkauft er sie jetzt. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Löningen. Wie viele Instrumente er inzwischen mit eigenen Händen fertigte, weiß der Löninger heute nicht so genau. Ein besonders schönes bietet er jetzt zum Kauf an. Prüfend wiegt Luis Möller die weinrote Bass-Gitarre in seinen Händen. Sie ist schon ein paar Jahre alt und schmückte bis vor Kurzem eine Zimmerwand bei ihm zu Hause. Mit seiner Arbeit ist der selbstkritische Instrumentenbauer zufrieden. Seinen E-Bass hat Möller an Werner Rosemeyer übergeben. Dieser hat zusammen mit seinem Bruder Bernd den Verein „Der Kleine Nazareno“ gegründet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

